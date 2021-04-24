Ertuğ Koruyan’ı Kaybettik

Oyuncu Ertuğ Koruyan, 24 Nisan 2021 Cumartesi günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Perili Ev, Yarı Şaka Yarı Ciddi, Mesela Dedik, İnce İnce Yasemince, Perihan Abla adlı televizyon dizilerinin yanı sıra Vay Başımıza Gelenler, Köşe Kapmaca, Gülermisin Ağlarmısın, Doktor ve Köyden İndim Şehire adlı sinema filmlerinde rol alan Ertuğ Koruyan Bodrum’daki sanat çalışmalarına verdiği destekle de biliniyordu. Koruyan’ın cenazesi 25 Nisan 2021 Pazar günü öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Kızılağaç Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.