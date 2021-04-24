10. ÖĞ-DER Kısa Film Senaryo Yarışması

ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği bu sene düzenlediği 10. Kısa Film Senaryo Yarışması’nın ana konusunu ‘Eğitim’ olarak belirledi. Herkese açık olan yarışmada eğitim temasıyla ilgili konularda yazılacak senaryoların ödüllendirileceği belirtildi. Dernek Genel Başkanı Hamdi Sürücü yaptığı konuşmada, insanımıza iyiyi, güzeli hatırlatacak kısa film senaryolarını ödüllendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Yarışma ödülleri, 1.ye 6.000, 2.ye 4.000, 3.ye 4.000 TL, mansiyon alanlara 1.500’er TL ve ödül alan herkese 1 yıllık Milli Şuur Dergisi aboneliği olarak açıklandı. Yarışmada dereceye giren senaryoların kitaplaştırıldıktan sonra dernek tarafından filme alınacağı belirtildi.