Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar ödülleri, bu yıl 93. kez sahiplerini bulacak. Ödül töreni, canlı yayınla Türkiye’nin kültür sanat kanalı TRT 2 ekranlarında da izleyicilerle buluşacak. 23 dalda ödül verilecek gecede; Chloe Zhao imzalı Nomadland, David Fincher imzalı Mank ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren ve 6 dalda aday gösterilen The Trial of the Chicago 7 filmleri dikkat çekiyor.