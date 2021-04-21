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TSPB’nin Düzenlediği Kısa Film Yarışması Başvuru Tarihi 28 Mayıs’a Uzatıldı

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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 2014 yılından bu yana düzenlenen Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması’nın bu yıl yedincisi gerçekleştiriliyor. 15 Şubat’ta başlayan TSPB’nin bütçe, birikim ve sermaye piyasasında yatırım kavramlarının bireysel ve toplumsal önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği kısa film yarışmasına gelen yoğun ilgi nedeniyle, başvurular 28 Mayıs’a kadar uzatıldı.

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