Gazi’nin Sineması Kitapçılarda

Ali Özuyar’ın yazdığı Gazi’nin Sineması adlı kitap Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlandı ve kitapçılarda satışa sunuldu. Bu çalışma, birinci el kaynaklardan yola çıkarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sinemayla ilişkisini derinlikli ve bütünsel bir yaklaşımla ele alıyor. Kitap boyunca, sinema aracılığıyla, Cumhuriyet’in ilk yıllarına, dönemin sosyokültürel yapısına; Gazi’nin sinemaya, bireysel ilgisinin yanı sıra, ulusal belleğin oluşumunda ve toplumun modernleşmesinde bir araç olarak atfettiği öneme; izlediği, senaryosunu yazdırdığı, rol aldığı, önerdiği veya yapımına destek olduğu filmlere, sinemadaki son yolculuğuna tanıklık edeceksiniz.