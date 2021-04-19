Marvel Studios’un Uzun Zamandır Beklenen Filmi Shang-Chi ve On Yüzük Efsanesi Filmine Ait Fragman Yayınlandı

Gizemli On Yüzük organizasyonunun ağına çekildiğinde geçmişi ile yüzleşmesi gereken Shang-Chi’yi Simu Liu’nun canlandırdığı, uzun zamandır beklenen Shang-Chi ve On Yüzük Efsanesi filmine ait fragman yayınlandı. Fragman yayınlanmadan birkaç saat önce başrol oyuncusu Simu Liu sosyal medya hesaplarından ilk afişi paylaşarak bundan daha güzel bir doğum günü hediyesi olamayacağını söyledi ve filmin çıkış tarihini duyurdu, film 03 Eylül 2020′de sinemalarda gösterime girecek.

Basın Bülteni

Fragmanı izlemek için tıklayınız: 1 / 2

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