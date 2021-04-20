Gerçek Olamaz Filminin Dünya Prömiyeri 43. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde Yapılacak

Başrollerini Könül Nagiyeva ile Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Gerçek Olamaz sinema filminin dünya prömiyeri 43. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleşecek. Yönetmenliğini Korhan Uğur’un yaptığı film, 23 Nisan saat 15:30’da sinemaseverlerle buluşacak. Film daha önce Around Films Festival Paris’te En İyi Sinematografi kategorisinde, Los Angeles La Femme Festivali’nin özel seçkisinde, Saint Petersburg White Nights Film Festival’de En İyi Senaryo kategorisinde ve Festival Internazionale Del Cinema Di Salerno özel seçkisinde finalist oldu. Drama türü filmde, jazz müzisyeni Leyla ve fotoğrafçı Murat’ın aşk hikâyesi anlatılıyor.

Basın Bülteni

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