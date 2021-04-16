Sadi Bey’in Benzettikleri bölümüne yeni eklenen sevdiklerimiz:
Reda Kateb,
Paydos,
Bryan Konietzko,
Ahmet Kural,
Yalçın Güzelce,
Karışma Bende,
Dönüşüm (Inversion),
The Hangover II: Felekten Bir Gece Daha,
Doğruluk mu Cesaret mi?,
Küçük Bir Rica,
Güzel Adam Süreyya.
“Sadi Bey’in Benzettikleri” üzerine 5 yorum
Michael Caine saçlarını uzatınca tıpkı John Lennon’a benzedi.
Casino Royale’in başrol oyuncusu Daniel Craig’in afişlerdeki resmi Kurtlar Vadisi’nin meşhur Memati’si Gürkan Uygun’a çok benziyor.
Paradise Now – Vaat Edilen Cennet’te Said’in annesi rolündeki Hiam Abbass, az çok şarkıcı Yıldız Tilbe’ye benziyor.
Benim benzettiğim ünlüler biraz yaşlı yıldızlar, gençlerin deyimiyle fosiller. Cüneyt Arkın’ın gençliği ile bıyıksız bir Charles Bronson çok benziyor. Yine Muzaffer Tema ile Alan Ladd ikiz kadar benzerler. Salih Güney ile Alain Delon, Kemal Sunal ile Jean Paul Belmando, birbirlerine çok benzerler.
Su sıralar Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisiyle dikkat çeken Fırat Çelik, Hunger ve Inglourious Basterds gibi filmlerle son yıllarda yükselişe geçen Alman aktör Michael Fassbender’i anımsatıyor sanki.