Filmimin Hikâyesi Yarışması’nda Kazananlar Açıklandı

17. Çocuk Filmleri Festivali kapsamında genç izleyicilerin yazdıkları hikâyeler ile katıldıkları Filmimin Hikâyesi Yarışması’nda kazanan 50 öğrenci belli oldu. Çocukların sağlıklı bir hobi edinmelerine, sanatsal üretim gerçekleştirmelerine, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etme hedefi ile düzenlenen festivalin Filmimin Hikâyesi Yarışması’nın kazanan ve kitaba basılacak 50 hikâyesi ana jüri üyeleri tarafından belirlendi.

Basın Bülteni

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