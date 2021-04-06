Hayaletler, 17 Nisan’da Mubi ile 30 Ülkede

Azra Deniz Okyay’ın yazıp yönettiği Hayaletler, 17 Nisan Cumartesi günü MUBI ile 30 ülkede çevrimiçi gösterime giriyor. Türkiye’nın yanı sıra İngiltere, İrlanda, İzlanda, Danimarka, İsveç, Norveç ve İtalya gibi birçok farklı ülkede ‘Günün Filmi’ olarak seyirciyle buluşacak Hayaletler’e özel hazırlanan MUBI posteri ve fragmanı da bugün yayınlandı. Tüm ülkede elektriklerin kesildiği bir günde dört farklı karakterin kesişen hikâyelerini anlatan Hayaletler’in yapımcılığını Dilek Aydın, başrollerini Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir, ödüllü kurgusunu Ayris Alptekin, görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer, sanat yönetmenliğini de Erdinç Aktürk üstleniyor.

Basın Bülteni

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