Sinemada Gençlik Serüveni Altyazı’nın Nisan Sayısında

Altyazı Sinema Dergisi, Nisan sayısını “Sinemada Gençlik” temasına ayırdı. On yazıdan oluşan dosyada farklı dönem ve coğrafyalarda gençlik hareketlerinin ve genç yaşlara özgü heyecanlarla kaygıların; aşk, öfke, isyan, bazen delilik ve daima tutkuyla tanımlanan kişisel arayışların; kuşak çatışmaları ile sınıfsal kaygıların filmlerdeki yansımalarının izi sürülüyor. Tabuları yıkan ‘Yeni Dalga’ akımlarından 80’lerin ana akım sinemasına, Yeşilçam’dan günümüz Türkiye’sine uzanan dosya, “gençlik ateşi”nin ikonlaşmış imgeleri incelenirken İkinci Dünya Savaşı’ndan bugüne toplumsal değişimlerin de altı çiziliyor.