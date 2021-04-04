Sinema ve Mitoloji: Sinema & Psikiyatri Semineri Nisan Programı

Akbank Sanat ve Psikesinema & Psikeart işbirliğiyle düzenlenen Sinema & Psikiyatri Seminerleri Nisan ayı programı ile devam ediyor. Koordinatörlüğünü Prof. Dr. M. Emin Önder yaptığı seminer serisinin üçüncüsü 08 Nisan Perşembe günü Alejandro Jodorowsky’nin 1973 yapımı La Montana Sagrada filmi üzerine gerçekleştirilecek. Sinema ve Mitoloji temalı etkinlik dizisinde belirlenen başlıklar kapsamında seçilen filmler, yönetmen, yazar, oyuncu ve psikiyatristlerin katıldıkları tartışma bölümleriyle incelenecek.