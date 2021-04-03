Gelişim Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Seda Aktaş’ın Dijitalleşme Sonrası Değişen Sinema ve İzleyici, Duvar Yayınları’ndan çıktı ve kitapçı raflarında yerini aldı. Kitap, mevcut iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak ortaya çıkmakta olan sosyal, kültürel, ekonomik pratikler ve bu doğrultuda oluşan yeni toplum modelinden bahsediyor ve değişen film ve sinema seyircisini bu bağlamda tanımlamaya çalışıyor. Kitap akışında, sinema filmlerinin biçim ve içeriklerine dair gelişim ve değişimlere, filmlerin gittikçe çeşitlenen gösterim mekân ve mecralarına, temelde izleyiciye odaklanılıyor.