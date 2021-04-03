Malcolm D. Lee’nin yönettiği ve LeBron James, Don Cheadle, Khris Davis ile Sonequa Martin Green’in oynadığı Space Jam: Yeni Efsane (Space Jam: A New Legacy), önümüzdeki aylarda Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Düzenbaz bir yapay zekâ tarafından küçük oğlu Dom’la birlikte dijital bir alana hapsedilen LeBron’ın kendilerini sağsalim eve götürebilmek için yapması gereken, Bugs, Lola Bunny ve disiplinsizlikleriyle ünlü Looney Tunes çetesine önderlik ederek, sahada, yapay zekâ tarafından dijitalleştirilmiş, süper güçlü şampiyon profesyonel basketbol yıldızlarından oluşan bir kadroya karşı onları zafere taşımaktır.