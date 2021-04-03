Feridun Kete’yi Kaybettik

Yapımcı, Yönetmen, Senarist ve Oyuncu Feridun Kete, 03 Nisan 2021 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 1944 yılında İzmir’de doğan Kete, Acar Film Stüdyosu’nda laborant olarak çalışmaya başlayarak sinema sektörüne girdi. 1965 yılında Kımız Film şirketini kurdu. Görüş Günü, Cesur ve Mağrur, Bir Daha Asla, Üç Kağıtçılar, İhtiras Kurbanları, Kader Çıkmazı, Kara Bahtım, Şark Yıldızı, Korkusuz Yaşayanlar, Bitmeyen Kavga, Üçünüzü de Mıhlarım, Çapkınım Hovardayım gibi filmlerde çalışan Kete, 04 Nisan 2021 Pazartesi günü Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.