FelsefeLab’den Star Wars Evrenine Felsefi Okumalar

Beykoz Kundura’nın bu yıl başlattığı ve ilki Yapay Zeka temasıyla gerçekleşen düşünce platformu FelsefeLab, bu ay Star Wars film okumaları ile devam ediyor. Dr. Umut Eldem’in eşliğinde yapılan ve kavramları felsefi yöntemlerin izinde anlamaya ve okumaya davet eden FelsefeLab, Yönetmen George Lucas’ın 1977 yılında çektiği A New Hope filmi ile başlayıp evrenini televizyon dizileri, animasyonlar ve çizgi romanlarla genişleten, yalnızca bilimkurgu sinemasını değil, edebiyattan televizyona, modadan siyasete ve popüler kültüre, birçok alanı derinden etkilemiş Star Wars film serisini metafizik, siyaset ve etik temaları etrafında yorumlayacak.