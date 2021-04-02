17. Akbank Kısa Film Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu

71 ülkeden toplam 2.048 kısa filmin başvurduğu 17. Akbank Kısa Film Festivali yarışma sonuçları Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı ve Festival Direktörü Selim Evci tarafından 01 Nisan Perşembe akşamı 19:00’da Akbank Sanat Instagram ve Youtube hesaplarında açıklandı. Festival yarışmaları bu yıl Ulusal Yarışma Kategorisi, Uluslararası Yarışma Kategorisi ve Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışma Bölümü’nden oluştu. Ulusal Yarışma bölümünde En İyi Kısa Film Ödülü, yönetmenliğini Murat Uğurlu’nun üstlendiği Tapınak filminin olurken, bu bölümde mansiyon ödülüne değer görülen yapım Serhat Karaaslan’nın Suçlular isimli filmi oldu.

Basın Bülteni

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