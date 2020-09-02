5. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması

Yeşilay’ın bu yıl 5. kez düzenlediği Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması için başvurular başladı. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilecek yarışmanın teması “Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Bağımlılığı” olarak belirlendi. Yarışmaya, Türkiye genelinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim gören tüm öğrenciler, kurmaca veya belgesel türünde eserleriyle katılabiliyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam ediyor. Yarışmada, kurmaca ve belgesel türdeki kısa filmlere birinci, ikinci ve üçüncülük ödülleri verilecek.

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Mücahit Öztürk (Yeşilay Genel Başkanı)

