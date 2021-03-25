Luran Ahmeti’yi Kaybettik

Kuzey Makedonyalı sinema ve tiyatro oyuncusu Luran Ahmeti, 25 Mart 2021 Perşembe günü, hayatını kaybetti. 31 Temmuz 1974 tarihinde Üsküp’te dünyaya gelen oyuncu Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi’nden mezun oldu. Birçok uluslararası yapımda rol alan Ahmeti, ülkemizde Elveda Rumeli, Kurtlar Vadisi: Pusu, Büyük Sürgün: Kafkasya, Reis, Son Yaz: Balkanlar 1912, Bahar Dalları, Hicran Yarası, Balkan Düğünü ve Muhteşem Yüzyıl adlı televizyon dizileriyle; Hayda Bre, Güzel Günler Göreceğiz, Limonata ve Acı Kiraz adlı sinema filmlerinde oynayan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.