Ayla Karaca’yı Kaybettik

Tiyatro ve sinemamızın sevilen oyuncularından Ayla Karaca (Atina Miloharakti), 18 Mart 2021 Çarşamba günü, İzmir – Balçova’da hayatını kaybetti. 20 Mayıs 1933 tarihinde İstanbul – Kurtuluş’ta dünyaya gelen sanatçı, ilk olarak 1944 yılında 11 yaşında Ses Tiyatrosu’nda Kapan adlı piyesle oyunculuğa başladı. Okuduğu bir Rumca şarkı ile tanınırlığı arttı. Muammer Karaca grubunun esas kadrosunda yer aldı. 8 ay süren bir Anadolu turnesi sırasında arkadaşlarının verdiği Ayla adı ve Muammer Karaca’dan aldığı soyadı ile Ayla Karaca sahne adını aldı. 1949 yılında ilk filmi olan Ayşe’nin Duası’nda rol aldı. Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan, Sürgün, Lale Devri ve Barbaros Hayrettin Paşa gibi filmlerde oynadı. İlk evliliğini oyuncu Tevhit Bilge, ikinci evliliğini 1950’lerde görüntü yönetmeni Özen Sermet ile yaptı. Sermet ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakarak Amerika’ya yerleşti. Üçüncü evliliği, turizmci Ercüment Hakkı Alacakaptan ile 18 yıl sürdü. 90’lı yılların sonunda oyunculuğa döndü ve birkaç dizide rol aldı. Merhume’ye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.