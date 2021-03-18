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Filmimin Hikâyesi Yarışması’nın Başvuruları Tamamlandı

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17. Çocuk Filmleri Festivali kapsamında düzenlenen Filmimin Hikâyesi Yarışması’nda başvurular sona erdi. Türkiye’nin dört bir yanından katılan öğrencilerin yaratıcı  hikâyeleri, en iyi 50 hikâye arasında yer alıp kitaba basılmak için yarışacak. Çocukların sağlıklı bir hobi edinmelerine, sanatsal üretim gerçekleştirmelerine, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etme hedefi ile bu yıl 17. kez düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali’nin Filmimin Hikâyesi Yarışması’na toplam 244 öğrenci başvuruda bulundu.

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