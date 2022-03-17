Benim Çocukluğum Film…

Eskiden herkes, “Benim hayatım roman” derdi. Doğrudur, herkesin hayatı kendince ilginç ve çıkarılması gereken derslerle doludur. Sonraları buna, “Benim hayatım film” eklendi. O da doğrudur doğal olarak. Eğer olay örgüsünü güçlü kuruyor da izleyicinin ilgisini çekebiliyorsanız neden olmasın!

Bugünün Türkiye’sinde yaşayan herkes için geçerli bu söylem. Çünkü hepimizin hayatı bir film, hatta sonu olmayan dizi… 12 Eylül öncesi sosyal ve siyasal çatışmaların, her köşe başında birilerinin öldürülmesinin üzerinden yarım yüzyıl geçti neredeyse; artık sosyal/siyasal değil ekonomik/siyasal olaylarla dolu bir yaşamımız var.

Masum çocukluk aşkı

Belfast, Yönetmen Kenneth Branagh’ın çocukluk anılarına dayanan ama tabii ki, sonrasındaki yaşamının belirleyiciliğinde şekillenen başarılı bir film. Protestan – Katolik çatışmasının ortasında kalan bir ailenin yaşadıkları, bir çocuğun gözünden anlatılıyor. Branagh, babanın çalışmak için uzakta olduğu bir ailede mutlu büyüyen Buddy’nin, çatışmalarla kaybolan aile saadetini biraz da hüzünle aktarıyor, hiçbir ayrıntıyı atlamadan hem de…

Sizler de gülümseyerek anımsarsınız ilk çocukluk aşkınızı, platonik ve kesinlikle sevimli. Karşılığı da vardır aslında, ama çocukluk bu ya, o mutluluk kalmıştır aklınızda sadece, aradan geçen yıllarla diğerleri silinince…

Renkli anlatım siyah/beyaz görüntü…

Yönetmenin özyaşam öyküsü de olan filmi yazarken hemen hiç zorlanmadığını düşündürüyor filmin dili bize. Yalın ve sakin bir anlatımla, gerçekten zorlu bir süreci içine girmeden, sanki dışarıdan izliyormuş gibi çekmiş. Oysa kendi başından geçen, kendi anne-babası, kendi ailesi anlattığı.

Branagh, yalın anlatımına renkleri de katmış. Renkli başlayan filmin siyah/beyaza dönüştüğünü hissetmiyorsunuz bile… Anlatılan o denli önemli ve o denli iyi anlatılmış ki, olayı özümserken görüntünün renginin ne önemi var!

Bu mudur?

Evet, budur! Bu sinemadır. Sinema, sizi içine çekip de içinde bulunduğunuz ortamı, duyguyu unutturuyorsa, öykünün can alıcılığı içerisinde bir şeyleri göremiyorsanız güzel bir film demektir. Belfast’ın Oscar adaylığının nedenini açıklıyor bu.

Belfast, Yönetmen ve Senarist: Kenneth Branagh, Oyuncular: Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Jude Hill… 25 Mart 2022 tarihinden başlayarak gösterimde…

(24 Mart 2022)

Korkut Akın

korkutakin@gmail.com