Mehmet Ezici’yi Kaybettik

Yönetmen, senarist ve oyuncu Mehmet Ezici, 13 Mart 2021 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 25 Mart 1950 tarihinde doğan Ezici’nin görev yaptığı filmler arasında, Beyaz Umutlar, İki Günlük Hürriyet, Enişte, İnsanca Sevmek, Korkmuyorum, Azap Çiçeği, Komşunun Tavuğu, İhtiras Kurbanları, Ölmeyen Arkadaşlık, Ben Köyümün Delisiyim, Dolaşık, Nikahsızlar, Yüzünü Şeytan Görsün, Tatar Ramazan, Mahmudo ile Hazel, Janjan, Bir Avuç Sevgi gibi filmler var. Cenazesi, 13 Mart 2021 Cumartesi günü Topkapı Mezarlığı’nda toprağa verilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.