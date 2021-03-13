Klaros Yayınları Sinema Kitaplığı Mart Kitapları Yayınlandı

Klaros Yayınları Sinema Kitaplığı’nın Mart ayı kitapları yayınlandı ve web sitesi https://www.shopier.com’da ön satışa sunuldu, haftaya kitapçılarda ve internet kitap satış sitelerinde satışa devam edilecek. Klaros Yayınları Sinema Kitaplığı’nın editörlüğünü Mesut Kara kapak tasarımlarını ise Sertaç Altuntepe yapıyor. Klaros Yayınları Sinema Kitaplığı’nın Mart ayı kitapları Bülent Pelit’in Rejisörün Hatıra Odası, Oya Pervin Pelit’in Benim Yeşilçam’ım ve Ulaş Işıklar’ın Nuri Bilge Ceylan Sinemasında Nihilizm adlı kitaplarından oluşuyor.

Benim Yeşilçam’ım



Nuri Bilge Ceylan Sinemasında Nihilizm



Rejisörün Hatıra Odası

