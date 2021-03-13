Levent Niş’i Kaybettik

Oyuncu ve tiyatro oyunu yönetmeni Levent Niş, 13 Mart 2021 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 25 Mayıs 1957 tarihinde Elazığ’da dünyaya gelen Levent Niş, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden mezun oldu. Cennet Mahallesi, Beybaba, Şebeke ve Duvardaki Kan adlı TV dizileri ile yönetmenliğini Cem Yılmaz’ın yaptığı 2009 yılı yapımı Yahşi Batı ve yönetmenliğini Ömer Uğur’un yaptığı 2015 yılı yapımı Geniş Aile: Yapıştır adlı sinema filmlerinde oyuncu olarak görev yaptı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.