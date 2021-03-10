Pera Müzesi Film ve Video Programları: İnsan – Doğa İlişkisi Üzerine 4 Film: Kayıp Rüzgârlar

Pera Film, Mart ayının ikinci programında Kristal Berraklığı sergisinden ilhamla hazırladığı gösterim seçkisini sinemasever izleyicilerle buluşturuyor. Pera Müzesi web sitesi üzerinden gösterime sunulan Kayıp Rüzgârlar adlı programda, dünya deneysel sinemasının önemli isimlerinden Caryn Cline’ın botanicollage tekniğiyle oluşturduğu filmleri ile yönetmenliğini Belma Baş’ın yaptığı ve prömiyeri Toronto Film Festivali’nde gerçekleştirilen Zefir filmi yer alıyor.

İnsan Soyu Ota Benzer (All Flesh is Grass)



Kayıp Rüzgarlar (Lost Winds)



Kelebek Felaketi (Butterfly Disaster)



Zefir (Zephyr)