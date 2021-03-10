Gölgeler ve Suretler, Yapı Kredi Müzesi’ndeki Araftaki Karagöz Oynatıcısı Söyleşisi’nde

Yapı Kredi Müzesi’nde sürmekte olan Karagözüm İki Gözüm Sergisi dolayısıyla düzenlenen Araftaki Karagöz Oynatıcısı Söyleşisi’nde, Derviş Zaim ve serginin küratörü Cengiz Özek, Zaim’in Gölgeler ve Suretler filmi üzerine konuşacak. 11 Mart Perşembe günü saat 18:00’de yapılacak olan söyleşiyi ve film gösterimi Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Youtube kanalından izlenebilecek. Derviş Zaim’in yönettiği, Osman Alkaş, Settar Tanrıöğen ve Buğra Gülsoy’un oynadığı filmde, 1963 yılında Kıbrıs’ta başlayan olaylar sırasında bir Karagöz kuklacısı olan babasından ayrı düşen genç kızın geçirdiği dönüşüm ve olgunlaşma süreci perdeye getiriliyor.

Basın Bülteni

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Cengiz Özek



Derviş Zaim

