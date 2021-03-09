Ustaların TV Başyapıtları Altyazı’nın Mart Sayısında

Altyazı Sinema Dergisi, Mart sayısını usta yönetmenlerin imzasını taşıyan efsanevi dizilere ayırdı. 1950’lerden 2010’lara uzanan dosya, günümüzde en itibarlı dönemini yaşayan dizi formatına auteur’lerin yaptıkları katkıları, sinemacıların küçük ekran için geliştirdikleri yöntemleri ortaya koyuyor. Altyazı’nın 205. sayısının kapağında, Ingmar Bergman filmografisinin sayılı doruk noktalarından biri olan Bir Evlilikten Manzaralar’dan güzel bir kare yer alıyor. İlişki anlatıları açısından bir referans noktası olarak kabul edilen efsane dizinin döneminde yarattığı etkiyi ve görsel tarihindeki yerini Engin Ertan inceliyor.