TÜRSAK Vakfı 2021 Şubat Ayı Etkinlik Bülteni

Sinema öğrencilerinin nitelikli kısa film yapabilmeleri için gerekli imkânları yaratabilmek adına T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle gerçekleştirilen Geleceğin Sineması ve 17. Çocuk Filmleri Festivali kapsamında yapılacak Filmimin Hikâyesi yarışması başvuruları başladı. Minik sinemaseverlerin hayallerindeki hikâyelerin kağıda dökülüp gerçeğe dönüşeceği yarışma, bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilerin katılımına açık olacak. 17. Çocuk Filmleri Festivali’nin yarışmasına hazırlanmak isteyen öğrencilerin başvurduğu Ali Tanrıverdi ile Yaratıcı Yazarlık Atölyesi de Şubat ayında yapıldı.

Ali Tanrıverdi ile Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’ni izlemek için tıklayınız

