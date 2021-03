Pera Film’den 08 Mart’a Özel Retrospektif: Sadie Benning: Direniş Günlükleri

Pera Müzesi, 08 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Amerikan deneysel sinemasının öncü isimlerinden Sadie Benning’in çalışmalarından oluşan bir seçki sunuyor. İki hafta boyunca gösterimde kalacak Sadie Benning: Direniş Günlükleri adlı programda sinemaseverler, sanatçının 6 eserini çevrimiçi olarak izleyebilecek. Video çekmeye 15 yaşında oyuncak kamerasıyla başlayan Amerikalı sanatçı, eserlerinde büyüme çağında yaşadığı kimlik kargaşası ve değişen arzularını anlatıyor.

Almanca Şarkı (German Song)



Aşk Değildi (It Wasn’t Love)



Her Kızın Bir Günlüğü Olsaydı (If Every Girl Had a Diary)



İçeride Yaşam (Living Inside)



Judy Sahneleri (The Judy Spots)



Kız Gücü (Girl Power)