17. Akbank Kısa Film Festivali Jüri Üyeleri ve Yarışma Filmleri Açıklandı

17. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenecek Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Yarışmaları’nın finalist filmleri ve jüri üyeleri belli oldu. Online düzenlenecek festivalin yarışma bölümlerine 2.048 kısa film başvurdu. Ulusal Yarışma Festival Kısaları ana jüri üyeleri; Yönetmen Murat Düzgünoğlu, Kurgucu Aylin Zoi Tinel, Oyuncu Nilay Erdönmez, Yönetmen İnan Temelkuran ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan oluşuyor. Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar ana jüri üyeleri ise Kurgucu Mary Stephen, Oyuncu Samar Qupty, Görüntü Yönetmeni Krum Rodriguez, Oyuncu İlker Kaleli ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı gibi isimlerden oluşuyor.

Basın Bülteni

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Aylin Zoi Tinel



İlker Kaleli



İnan Temelkuran



Krum Rodriguez



Mary Stephen / Nilay Erdönmez



Samar Qupty

