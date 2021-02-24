Kemal Sunal Filmlerinde Küfür ve Argo Kitapçılarda

Türkiye’de ilk kez bir aktörün filmleri sözlük çalışmasına konu oldu. Güldüren adam Kemal Sunal’ın filmlerini izleyip, sahne sahne metne döken gazeteci Taşkın Su, usta oyuncunun yıllardır “küfürlü” diye “tu kaka” edilmek istenen filmlerini “argo” süzgecinden geçiriyor. Binlerce monolog ve repliği inceleyen Su, filmlerde sokak dilinin ne denli başarılı kullanıldığını örnekleriyle ortaya koyuyor. Kimi rahmetli, kimi sağ; Sadık Şendil, Natuk Baytan, Erdoğan Tünaş, Osman Fahir Seden, Umur Bugay, İhsan Yüce, Kartal Tibet, Orhan Aksoy gibi senaristleri de anan yazar, Yeşilçam emektarlarının, küfür ve argonun sosunu film senaryolarına ustalıkla yedirmelerini de gözler önüne seriyor.