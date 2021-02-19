Türkiye’nin İlk ve Tek Polisiye Kültür Dergisi 221B, 5. Yaşını Polisiye Festivali’yle Kutluyor

221B Polisiye Festivali’nde dünyadan ve Türkiye’den polisiye edebiyat, sinema ve dizi alanlarının en önemli isimleri bir araya geliyor. 23 – 28 Şubat 2021 tarihleri arasında online yapılacak festivale, senarist Hans Rosenfeldt, yönetmen Oriol Paulo, oyuncu Olafur Darri Olafsson, gazeteci Barry Forshaw, Sherlock Holmes uzmanı Leslie S. Klinger olarak katılacak. 221B Dergisi, yeni yaşını polisiye festivalinde polisiye dizi ve sinema alanlarının önemli isimleriyle kutluyor. Mahfi Eğilmez, Yeşim Ustaoğlu, Ümit Ünal, Ahmet Ümit, Miray Daner, Boran Kuzum, Damla Sönmez, Sevin Okyay, 221B Polisiye Festivali’nde buluşacaklar ve Türkiye’nin polisiyesini konuşacaklar.

Program

