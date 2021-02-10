Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali, 20 Haziran’da Kapılarını Açıyor

21. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali, 20 – 25 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, uzun metraj, belgesel ve Üniversitelerarası kısa metraj dallarında çekilen filmlere ev sahipliği yapacak. Pandemi nedeniyle yapılamayan 2020 festivalinin ödülleri 22 Haziran 2021 tarihinde yapılacak galada sahiplerine teslim edilirken, 2021 yılı festivalinin ödülleri ise 25 Haziran 2021 tarihinde yapılacak kapanış galasında sahiplerini bulacak. Festival başvuruları 15 Ocak – 01 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. 05 Mart’ta Türk jürisine teslim edilecek eserler 31 Mart’ta Alman jürisine gönderilecek ve festival için geri sayım başlamış olacak.

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