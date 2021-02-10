Türk Filmleri Fransızca Konuşulan Ülkelerde

Fransız yapımcı Sarah Beauvery Joguet’nin Türk filmlerini Fransızca konuşulan ülkelere ulaştırmak için kurduğu dijital platform Mavijaan, Mart 2021 itibariyle yayına başlıyor. Hint Sinemasını Fransız seyirciyle buluşturan Bollycine’nin kurucuları arasında olan Joguet uzun zamandır Türkiye’nin en başarılı sinemacılarıyla görüşüyor. Önce Aşk Tesadüfleri Sever 2’nin Fransa galası için çalışan Joguet pandemi sürecinde çalışmalarına devam ederek birçok Türk filminin Fransa, Belçika, İsviçre ve Lüksemburg için gösterim haklarını aldı.