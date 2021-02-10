Hafıza Dosyası, Altyazı’nın Şubat 2021 Sayısında

Altyazı Sinema Dergisi, Şubat 2021 sayısında sinemanın hafızayla ilişkisine odaklanıyor. Oniki inceleme yazısından oluşan dosya kapsamında Altyazı yazarları, sinema tarihinin farklı dönemlerinden seçtikleri filmleri hatırlama, unutma, nostalji, travma, geçmişle yüzleşme gibi kavramlar çerçevesinde değerlendiriyor. Altyazı’nın 204. sayısının kapağında, başrollerini Jim Carrey ve Kate Winslet’in paylaştığı Sil Baştan’dan (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004) bir kare var. 2000’li yılların aşk acısı ve hafıza denilince akla ilk gelen filmlerinden biri olan Michel Gondry imzalı yapımı Erman Ata Uncu inceliyor.