TRT 2’den Şubat Ayında Her Akşam Farklı Film

Edebiyattan tarihe, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları sinemasever izleyiciyle buluşturan TRT 2, prestijli filmleri Şubat ayında da ekrana getirecek. Şubat ayı programında her akşam farklı bir filmi izleyicilerin beğenisine sunacak. TV.lerde ilk kez ekranlara gelecek yapımların da yer aldığı program boyunca orijinal dilinde yayımlanacak filmler arasında Transit, Elly Hakkında (About Elly), Satıcı (The Salesman), Kuyucaklı Yusuf, Bal Ülkesi (Honeyland), Siyah Kar (Black Snow) gibi filmler var.