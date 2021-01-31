Atilla Pekdemir’i Kaybettik

Usta oyuncu Atilla Pekdemir, 31 Ocak 2021 Pazar günü İzmir’de hayatını kaybetti. Sevilen oyuncu, 10 Şubat 1943 tarihinde Giresun’da dünyaya geldi; ilkokul, ortaokul ve liseyi Giresun’da okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden üçüncü sınıfta ayrıldıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. Atilla Pekdemir’in rol aldığı filmler arasında Aslan Bacanak, Sivri Akıllılar, Derviş, Son, Gönül Yarası, Şeytan Bunun Neresinde, Köşe Kapmaca, Kabadayı, Devrim Arabaları, Yangın Var, Nene Hatun, Düğün Dernek 2: Sünnet, Ailecek Şaşkınız gibi sinema filmleri var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.