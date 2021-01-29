Varol Ürkmez’i Kaybettik

Futbol dünyamızın unutulmaz kalecilerinden Varol Ürkmez, 29 Ocak 2021 Cuma günü tedavi görmekte olduğu Siyami Ersek Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 1937 yılında Sakarya’da dünyaya gelen Varol Ürkmez, futbol kariyerine Beşiktaş’ta başladı. Sırasıyla Altay, Galatasaray, Manisaspor, Gençlerbirliği gibi takımlarda oynadı. Varol Ürkmez, Kavgasız Yaşayalım, Aklın Durur, Tavan Arası, Şekerli misin Vay Vay ve Şiribim Şiribom adlı sinema filmlerinde oynayarak beyazperdeye de geldi. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.