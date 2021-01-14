Sevim Gözay’ı Kaybettik

Gazeteci, yazar, sinema programı yapımcısı Sevim Gözay, 14 Ocak 2021 Cuma günü hayatını kaybetti. 19 Aralık 1972 doğumlu olan Gözay, 1993 yılında girdiği medya sektöründe birçok yapımda kamera arkasında çalıştı, 2000’lerde kamera önüne geçen Gözay, Stüdyo: Sinematik Portakal ve Cosmopolis programları ile tanınıyordu. Kanal D, TV8, CNN Türk, ATV, Show TV, Habertürk, Sky 360, TRT kanallarında ve film festivallerinde yönetmenlik, sunuculuk, moderatörlük ve jüri üyeliği yaptı; Kasetten Canlı ve Sinemaskop Randevular adlı iki kitaba imza attı. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.