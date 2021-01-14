Sabancı Vakfı’nın Değişen İklimler, Değişen Hayatlar Temasıyla Düzenlediği Beşinci Kısa Film Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu

Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu. Değişen İklimler, Değişen Hayatlar temasıyla bu yıl ilk kez online düzenlenen yarışmanın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın ev sahipliğinde ve Zeynep Özbatur Atakan’ın sanat yönetmenliğinde gerçekleşti. Sabancı Vakfı’nın YouTube hesabından takip ettiği canlı yayında ödüller sahiplerini buldu.

Basın Bülteni

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Can Suyu (Water is Life)



Hayır (No)



Kimin Umurunda (Who Cares)



Tatile Gidiyoruz / Ariel Goldenberg



Taze Süt (Fresh Milk)

