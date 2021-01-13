Mahsusa Vizyon İçin Gün Sayıyor

Gizem Karaca’nın Fransız Clarette’yi canlandırdığı, Osmanlı gizli servisi Mahsusa’nın ajanı Ali Reşat karakterini Gökhan Keser’in oynadığı, Yıldız Kültür ve Mazlum Kiper gibi isimlerin de yer aldığı Mahsusa filmi vizyona girmek için gün sayıyor. Yönetmenliğini Mehmet Çetin’in yaptığı film, gerçek tarihten esinlenilerek beyazperdeye uyarlandı. Yönetmen Mehmet Çetin, “Senaryo bizi çok etkiledi; film olması gerektiğini düşündüğümüz için bu yola girdik.” şeklinde konuştu.

Basın Bülteni

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