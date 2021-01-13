11. My French Film Festival

UNIFRANCE tarafından düzenlenen ve dünyanın genç yönetmenlere adanmış ilk frankofon online sinema festivali olan 11. MyFrenchFilmFestival, 15 Ocak – 15 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Filmlerin tamamı MyFrenchFilmFestival.com adresinden ve partner platformlardan izlenebilirken, kısa metrajlı yapımlar ise festivalin Facebook sayfası ve YouTube kanalından ücretsiz izlenebilecek. Sinemaseverler bir ay boyunca 10’u yarışmacı, 13 uzun metrajlı filmi ve yine 10’u yarışmacı 17 kısa metrajlı filmi online ya da çeşitli medya platformları üzerinden izleyebilecekler. Program seçkisi Fransız, Belçika, Kanada ve İsviçre yapımı filmlerden oluşturuldu.

Adolescentes

Burning Ghost (Vif – Argent)

Camille

Enormous (Enorme)

Felicita

Heroes Don’t Die (Le Heros Ne Meurent Jamais)

Josep

Just Kids

Kuessipan

Madame

Orpheus (Orphee)

Working Girls (Filles de Joie)

You Deserve a Lover (Tu Merites un Amour)