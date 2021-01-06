Mehmet Çetin’in yönettiği ve Gizem Karaca, Gökhan Keser (Ali Reşat), Yıldız Kültür ile Mazlum Kiper’in oynadığı Mahsusa, önümüzdeki aylarda ????? dağıtımıyla Mina Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Çanakkale savaşında gönüllü asker olan, 14 yaşındaki Ali Reşat cepheye katılır ve bombacı olur. Namı, İngiliz ve Avustralya gazetelerine manşet olur. Ali Reşat’ın gösterdiği bu büyük başarılar Osmanlı gizli servisi Mahsusa’nın dikkatini çeker ve teşkilatın önemli kadın ajanlarından Mebruke Hanım’ın önermesiyle teşkilata katılır. Fransızların elinde olan mühürlü kriptoyu gizlice almak üzere Şam’a doğru yola çıkar.