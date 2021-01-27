21. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali kapsamında yapılacak 13. Türk – Alman Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması’nın afişi, başvuru formu ve yönetmeliği yayılandı. Yarışma, Türk ve Alman üniversitelerinde sinema eğitimi almakta olan gençlerin yaratıcılıklarını teşvik ederek öğrenimini gördükleri dalda desteklemek ve çalışmalarını uluslararası platforma taşıyarak sinema seyircisine aktarmalarına aracı olmayı amaçlıyor. Ayrıca Türkiye ve Almanya’da aynı alanda öğrenim gören gençlerin, kendi ülkelerinin kültürel değerlerini sinema sanatı aracılığı ile bir diğer kültüre yansıtmasını sağlamak, yarışmanın hedefleri arasında yer alıyor.

Başvuru Formu

Yönetmelik

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Afiş



İlanlar

