Sinemaport’tan Cinetime’a En İyi Sinema Salonu Ödülü

Sinemaseverlerin yeniden salonlarda film izlemek için sabırsızlandığı şu günlerde, sinema dünyasının çok ses getirecek yeni ödülleri, bu sene aktüel sinema portalı Sinemaport tarafından dağıtıldı. Yaklaşık 1 milyon sinemasever katılımcının oy kullandığı yarışmanın ödül kategorileri arasında; En İyi Film, En İyi Oyuncu, En İyi Yönetmen ve En İyi Sinema Salonu gibi çeşitli kategoriler yer aldı. Bir Özdilek kuruluşu olan Cinetime Sineması ise katılımcıların yaptığı değerlendirme sonucunda En İyi Sinema Salonu kategorisinde verilen en iyi ödülünün sahibi oldu.