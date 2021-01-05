Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması’nın Jüri Üyeleri Belli Oldu

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazanan filmlerini belirleyecek jüri üyeleri belli oldu. Bu yıl “İklim Değişikliğini Kim Çekiyor?” sloganıyla “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” temasıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması’nın jürisinde Türkiye’den Yönetmen ve Senarist Tayfun Pirselimoğlu ve ödüllü oyuncu Belçim Bilgin’in yanı sıra yurt dışından dünyaca ünlü Gürcü yönetmen Ana Urushadze, Sinema Yazarı Barbara Lorey ve Saraybosna Film Festivali kurucusu, festival direktörü ve film yapımcısı Mirsad Purivatra yer alıyor.

Basın Bülteni

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Ana Urushadze / Barbara Lorey



Belçim Bilgin / Mirsad Purivatra



Tayfun Pirselimoğlu

