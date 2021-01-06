Hollywood’un Altın Çağında Ümitsiz Bir Aşk: Son Patron

VakıfBank Kültür Yayınları, ABD’li yazar F. Scott Fitzgerald’ın Son Patron isimli romanını yayımlıyor. Sinema ve diziye de uyarlanan bu eser, Hollywood’un altın çağında yaşanan ümitsiz bir aşk hikâyesini ve sinemanın büyülü dünyasındaki sert çekişmeleri anlatıyor. Fitzgerald’ın kalp krizi geçirip hayata veda etmesiyle yarım kalan bu roman, taslaklara ve defterlere yazılmış notlar yardımıyla tamamlandı. Türkçe çevirisini Duygu Miçooğulları’nın yaptığı Son Patron, 1930’lar Hollywood’unun ışıltılı dünyasında yaşanan aşkları, mücadeleleri, entrikaları, sert düşüşleri ve ihtişamı tüm çıplaklığıyla aktarıyor. Ünlü yazar F. Scott Fitzgerald’ın Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi ve Muhteşem Gatsby adlı en tanınmış eserleri de filme alınmıştı.

F. Scott Fitzgerald

