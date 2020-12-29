BluTV, Rudolf Nureyev: Düşlerinin Adası Belgeselini İzleyiciyle Buluşturdu

BluTV, Rudolf Nureyev: Düşlerinin Adası belgeselini koleksiyonuna ekledi. Dünyanın en ünlü klasik baletlerinden Rudolf Nureyev’in 1980’li yıllarda Türkiye’ye yaptığı ziyaretleri ve bu ziyaretleri sırasında satın almaya karar verdiği adayı anlatan belgeselin kadrosunda Yasemin Pirinçcioğlu, Tevfik Erman Kutlu, Zeynep Fadıllıoğlu, Metin Fadıllıoğlu, Hülya Aksular, Asaf Güneri, Nilay Yeşiltepe, Ezio Frigerio ve Franca Squarciapino yer alıyor.

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