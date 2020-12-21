Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması’nın Finalistleri Açıklandı

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın beşinci yılında finalistler belli oldu. Bu yıl İklim Değişikliğini Kim Çekiyor? sloganıyla Değişen İklimler, Değişen Hayatlar temasıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması’na Türkiye’nin 43 farklı ilinden 282 film başvurdu. Ön jüri değerlendirmesinin ardından, finale kalan 13 filmin ve yönetmenlerinin isimleri Kısa Film Platformu web sitesinde duyuruldu. Finale kalan 13 kısa film jüri tarafından tekrar değerlendirilecek ve dereceye giren 3 kısa film belirlenecek.

Basın Bülteni

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